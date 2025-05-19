Анфиса Чехова рассказала о начавшемся пубертате сына

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Телеведущая Анфиса Чехова показала своего 13-летнего сына Соломона и поведала, как непросто проходит его переходный возраст.

Фото: Инстаграм Анфисы Чеховой is licensed under public doman Телеведущая Анфиса Чехова с сыном

Анфиса Чехова путешествует с сыном Соломоном по Европе. Звезда сделала с наследником памятный снимок у фонтана "писающий мальчик" в Брюсселе.

Звезда ТВ призналась, что с трудом уговорила Соломона сфотографироваться с ней. Она назвала наследника ворчуном.

"Начинающий подросток — это не просто. Частые смены настроения, вечные споры и вредничание, а так же резкий отказ от обнимашек и фоточек", — написала Чехова под фотографией с ребёнком.

У Анфисы Чеховой есть единственный сын Соломон от актёра Гурама Баблишвили.

Ранее Ксения Собчак похвасталась тем, что у неё складываются прекрасные отношения с семилетним сыном Платоном. Журналистка спешит насладиться общением с наследником до того, как у мальчика начнётся пубертат.

Уточнения

Полово́е созрева́ние также пуберта́тный период или пуберта́т (от лат. pubertas — «возмужалость, половая зрелость») — процесс изменений в организме подростка, вследствие которых он становится взрослым и способным к продолжению рода.



Анфи́са Александровна Че́хова (имя при рождении Александра Александровна Корчунова; род. 21 декабря 1977, Москва, СССР) — российская теле- и радиоведущая, актриса.



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