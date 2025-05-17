Дорогое недоразумение: Ксения Собчак потратила 862 тысячи на скандальный образ в Каннах

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Ксения Собчак традиционно привлекла внимание на Каннском кинофестивале, однако на этот раз не экстравагантным входом, а спорным выбором образа.

Фото: youtube.com by канал "Осторожно, Собчак!", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Телеведущая вышла на красную дорожку в чёрном платье с перьями и оранжевой ветровке от Prada, общая стоимость её образа превысила 862 тысячи рублей.

Несмотря на ценник, публика осталась равнодушной: фотографы едва заметили Собчак, а в Сети её наряд назвали "нелепым" и "неуместным".

В отличие от прошлого раза, когда журналистка прибыла на фестиваль на вертолёте, в этот раз её появление с мужем Константином Богомоловым оказалось скромным. Пользователи соцсетей поспешили сравнить образ Собчак с луками Виктории Бони, которую та неоднократно критиковала.

Однако в 2025 году Боня пропустила Канны из-за восхождения на Эверест, оставив Собчак без привычной "соперницы".

Уточнения

Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.



Междунаро́дный Ка́ннский кинофестива́ль (фр. Festival international du film de Cannes) — ежегодный кинематографический фестиваль, проводимый во второй половине мая в курортном городе Канн (Франция) на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.



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