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Возвращение в себя: Памела Андерсон показала честные фото без макияжа

0:45
Шоу-бизнес

57-летняя Памела Андерсон похвасталась естественной красотой без косметики.

Актриса Памела Андерсон
Фото: Инстаграм Памелы Андерсон is licensed under public doman
Актриса Памела Андерсон

Памела Андерсон разместила в социальных сетях серию снимков, на которых она предстала без макияжа. Она не побоялась показать свои честные снимки без прикрас.

Такую фотосессию она назвала "возвращением в себя".

"Красота — это свобода быть собой", — написала под снимками Андерсон.

Звезда кинематографа отметила, что решила поразмыслить и перестроиться.

"Красота — это не то, за чем гнаться, это то, к чему можно возвращаться домой", — объяснила икона стиля.

Ранее Памела Андерсон рассказала о своём рационе питания, который позволяет ей поддерживать фигуру стройной.

Уточнения

Паме́ла Дени́з А́ндерсон (англ. Pamela Denise Anderson; род. 1 июля 1967, Ледисмит, Британская Колумбия) — американская актриса и фотомодель канадского происхождения. Наиболее известна ролью Си Джей Паркер в телесериале «Спасатели Малибу».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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