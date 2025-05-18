Леонид Агутин заработает целое состояние за один вечер — узнайте эти ошеломляющие цифры!

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несмотря на то что Леонид Агутин не так давно с грустью признался, что он чувствует к России неразделённую любовь, он по-прежнему остаётся одним из самых востребованных певцов и получает огромные гонорары за свои выступления.

Фото: putin.kremlin.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International Леонид Агутин

В июле Агутин даст большой сольный концерт в "Лужниках". Те, кто хотят оказаться в танцполе, заплатят 2200 рублей, однако эта сумма — настоящие копейки по сравнению с местами в ложе, которые стоят 575 тысяч рублей. Всего в ложе 23 места.

Если все билеты будут распроданы, Леонид Агутин заработает за один концерт 178 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач".

Уточнения

Леони́д Никола́евич Агу́тин (род. 16 июля 1968, Москва) — советский и российский певец, композитор, поэт-песенник, музыкант, автор песен, аранжировщик и режиссёр театрально-массовых представлений.



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