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Не налезают джинсы: невестка Валерии пожаловалась на фигуру после родов

1:02
Шоу-бизнес

Ставшая мамой во второй раз невестка певицы Валерии Лиана Шульгина недовольна тем, как выглядит после родов.

Блогер Лиана Шульгина
Фото: Инстаграм Лианы Шульгиной is licensed under public doman
Блогер Лиана Шульгина

Лиана Шульгина разместила в социальных сетях фото своей фигуры спустя несколько недель после родов.

"Проверка формы. До моего идеала еще далеко, но как есть. Талия — была 61, сейчас 75. Бедра — были 87, сейчас 100. Кстати, на бедра не налезают ни одни джинсы", — пожаловалась супруга Арсения Шульгина.

Лиана рассказала, что пыталась выбрать снимок, который подходил бы для мотивационного примера "до" похудения, однако в процессе сильно приуныла, оценивая неприятные изменения в своей внешности.

Молодая мать решила, что примером для идеала послужит ей её же фотография, сделанная в период до вторых родов.

Невестка Валерии родила сына, которого назвали Мирон. У неё также есть дочка по имени Селин.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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