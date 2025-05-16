Не налезают джинсы: невестка Валерии пожаловалась на фигуру после родов

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Ставшая мамой во второй раз невестка певицы Валерии Лиана Шульгина недовольна тем, как выглядит после родов.

Фото: Инстаграм Лианы Шульгиной is licensed under public doman Блогер Лиана Шульгина

Лиана Шульгина разместила в социальных сетях фото своей фигуры спустя несколько недель после родов.

"Проверка формы. До моего идеала еще далеко, но как есть. Талия — была 61, сейчас 75. Бедра — были 87, сейчас 100. Кстати, на бедра не налезают ни одни джинсы", — пожаловалась супруга Арсения Шульгина.

Лиана рассказала, что пыталась выбрать снимок, который подходил бы для мотивационного примера "до" похудения, однако в процессе сильно приуныла, оценивая неприятные изменения в своей внешности.

Молодая мать решила, что примером для идеала послужит ей её же фотография, сделанная в период до вторых родов.

Невестка Валерии родила сына, которого назвали Мирон. У неё также есть дочка по имени Селин.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, выпускница Аткарского музыкального вуза (1985).



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