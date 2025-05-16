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Ваша Леди Бу: Ольга Бузова отмечает 21 год на российском ТВ

0:55
Шоу-бизнес

Поющая ведущая Ольга Бузова вспомнила свой путь на российском ТВ длинною в 21 год.

Певица Ольга Бузова
Фото: Инстаграм Ольги Бузовой is licensed under public doman
Певица Ольга Бузова

Ольга Бузова опубликовала в социальных сетях серию снимков, отражающих её эволюционное движение на отечественном телевидении.

"Ровно 21 год назад ваша Леди Бу появилась впервые на ваших ТВ Вы наблюдали мой путь от 18-летней девочки до профессионала своего дела и лучшей ведущей по моему мнению КП в последние годы", — написала под снимками звезда "Дома-2".

Она поблагодарила своих преданных поклонников, которые идут с ней бок о бок много лет.

Бузова признала, что её путь был непростым, но она находит в себе силы продолжать движение с гордо поднятой головой.

Ранее Ольга Бузова заинтриговала фанатов намёком на новый роман.

Уточнения

О́льга И́горевна Бу́зова (в период брака Тара́сова; род. 20 января 1986, Ленинград, РСФСР, СССР) — российская певица, телеведущая, актриса театра и кино, дизайнер. Участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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