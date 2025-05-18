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Отар Кушанашвили вспоминает предательство: как бывшая жена нанесла ему удар в трудный период

1:01
Шоу-бизнес

Отар Кушанашвили дал интервью Кристине Задоре и рассказал, как он относится к бывшей жене Марии Екимовой. Оказалось, что журналист не может простить ей предательства, которое произошло в тяжёлый для Кушанашвили период.

Отар Кушанашвили
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Отар Кушанашвили

"Я искренне скажу вам: я очень обижен на то, как они обошлись со мной. Они выставили меня на улицу при первых сложностях, которые у меня начались в 2002 году: тогда у меня денег стало меньше, я потерял работу. И ни поддержки, ничего! Я уехал в Москву, снял квартирку, но я был такой злой. Мария Екимова, я удушу тебя при встрече! Я чуть не сдох, когда они меня выгнали", — заявил журналист.

Он подчеркнул, что чувствовал себя как никогда одиноким, ведь близкие люди, от которых он ожидал, что они будут рядом, просто отказались от него. Сейчас у Кушанашвили всё хорошо в личной жизни, и это во многом помогает ему в борьбе с раком.

Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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