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Дочь Виталия Гогунского поиронизировала над оскандалившимся отцом

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Шоу-бизнес

Наследница звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского не прошла мимо публичного скандала со знаменитым отцом.

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Виталий Гогунский взбудоражил общественность своим заявлением о том, что женщина не имеет права на плохое настроение. Актёр объяснил, что сразу отправляет избранниц "в сад", стоит им только выразить свои негативные эмоции рядом с ним.

15-летняя дочь Гогунского, блогер и певица Милан Стар, опубликовала в соцсетях скрин из интервью с отцом.

"Это потеря потерь", — написала девочка под кадром, процитировав крылатую фразу отца из сериала "Универ".

Экс-супруга Гогунского Ирина Маирко тоже не осталась в стороне от скандала.

"Ушла в лес", — лаконично написала женщина.

Ранее сообщалось, что дочери Виталия Гогунского Милане Стар подарили квартиру в центре Москвы.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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