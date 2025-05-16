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Из нашей жизни: экс-жена Гогунского отреагировала на его слова о женщинах

1:13
Шоу-бизнес

Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского Ирина Маирко отреагировала на слова экс-мужа о женщинах, не имеющих право на плохое настроение.

Актёр Виталий Гогунский
Фото: ВК-аккаунт Виталия Гогунского is licensed under public doman
Актёр Виталий Гогунский

Ирина Маирко сообщила, что заявления, сделанные Гогунским на интервью, хорошо его характеризуют.

Она заявила, что экс-супруг не переносил, когда она пыталась выразить свои чувства.

"Слова про настроение и про лес — это из нашей семейной жизни. Я в прекрасном и красивом настроении — всё ок. Не так — сразу в лес!" — цитирует слова Ирины Woman.ru.

Маирко вспомнила, что Гогунский реагировал скандалом в ответ на женские слёзы. Она считает, что Виталий ставит мужчину несравненно выше в иерархии.

"Женщина приравнивается в его глазах к другому слову, низшему", — заявила бывшая жена звезды сериала "Универ".

Ранее Виталий Гогунский возмутил публику заявлением о том, что сразу посылает женщину "в сад", если она позволяет себе показывать рядом с ним плохое настроение. 

Ранее Мария Погребняк встала на защиту Виталия Гогунского.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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