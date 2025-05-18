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Надежда Бабкина в восторге: одна песня SHAMAN'а покорила её сердце раз и навсегда

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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала, что положительно относится к SHAMAN'у и его творчеству. Она считает, что у этого исполнителя большой потенциал и большое будущее.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

Бабкиной нравится вокал SHAMAN'а, его подача и то, какие темы он затрагивает в своих песнях. Певица вспомнила, что знала его ещё до того, как он прославился. SHAMAN не раз был зрителем в театре Бабкиной "Русская песня", а недавно он поучаствовал в юбилейном концерте Надежды Георгиевны.

"Мне очень понравился концерт Shaman'а на Красной площади, я смотрела по телевизору не отрываясь — его динамика, энергия, песни завораживают. Ярослав и народные песни поёт — и прекрасно это делает в своей интерпретации, а его песня "Душа нараспашку” одна из моих любимых — она настоящая, русская, поэтому я попросила Shaman'а исполнить её на моём юбилее", — рассказала артистка.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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