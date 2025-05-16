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Года не прошло: Садальский высказался о трагедии в семье Стриженовых

0:59
Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский прокомментировал новость о трагической гибели сестры Александра Стриженова Елены Земляникиной.

Актриса Елена Земляникина и актёр Станислав Садальский
Фото: Инстаграм Станислава Садальского is licensed under public doman
Актриса Елена Земляникина и актёр Станислав Садальский

Станислав Садальский выразил слова соболезнования родным и близким Елены Земляникиной, которая скончалась от полученный травм в результате ДТП. Женщина попала под колёса мотоциклиста, когда спешила к студентам на занятия.

"Ещё одна трагедия в семье Стриженовых за последние три месяца. В результате дорожной аварии трагически погибла актриса театра и кино, певица и педагог Елена Земляникина", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр обратил внимание на то, что горькие утраты следует в семье Стриженовых одна за одной в короткие сроки.

"У Саши года не прошло, а мамы, папы и сестры не стало", — отметил Станислав Юрьевич.

Он опубликовал фото в компании Елены Земляникиной. 

Уточнения

Алекса́ндр Оле́гович Стриже́нов (род. 6 июня 1969, Москва) — советский и российский актёр, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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