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Миллион за смену: сколько Цекало зарабатывает в России после жизни в США

1:33
Шоу-бизнес

После нескольких лет жизни в США Александр Цекало неожиданно вновь появился на публике — продюсер, актёр и ведущий приехал в Россию вместе со своей супругой Дариной Эрвин. Поводом для визита стала церемония вручения ХII Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

Александр Цекало
Фото: flickr by Александр Плюшев, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Александр Цекало

Официально Цекало не комментировал ни политическую повестку, ни своё длительное пребывание за границей. Он по-прежнему сохраняет нейтралитет, предпочитая не высказываться о спецоперации. Несмотря на переезд, он продолжает зарабатывать в российском медиапространстве. Возвращение в Москву может быть связано не только с получением награды, но и, как утверждают источники, с попыткой продвижения жены в качестве актрисы.

По словам продюсера Сергея Дворцова, Цекало по-прежнему остаётся востребованным и коммерчески привлекательным именем. До эмиграции, уточняет он, артист брал около трёх миллионов рублей за ведение мероприятий.

Сейчас, по мнению эксперта, он может предлагать свои услуги с некоторой скидкой — от полутора до двух миллионов рублей. В качестве актёра Цекало вряд ли согласится на смену дешевле миллиона, пишет  издание "Абзац".

Дворцов также предположил, что Цекало вполне может сам себе обеспечить роль, выступив продюсером собственного проекта. А участие в одном из таких мероприятий — отличный способ напомнить о себе и заключить новые контракты.

Уточнения

Алекса́ндр Евге́ньевич Цека́ло (укр. Олександр Євгенович Цекало; род. 22 марта 1961, Киев, Украинская ССР, СССР) — советский и российский шоумен, телеведущий, актёр, певец, режиссёр, сценарист и продюсер. Основатель и генеральный продюсер продюсерской компании «Среда» с 2008 года.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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