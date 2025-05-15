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Дженнифер Лопес попала в аварию во время репетиции церемонии награждения, и ей наложили швы на лицо

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Шоу-бизнес

С Дженнифер Лопес произошел несчастный случай во время репетиции церемонии вручения премии American Music Awards, и ей пришлось наложить швы на лицо.

Дженнифер Лопес
Фото: flickr.com by Chairman of the Joint Chiefs of Staff from Washington D.C, United States, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Дженнифер Лопес

Несмотря на неудачу, она продолжит вести мероприятие, которое возобновится 26 мая после трехлетнего перерыва.

Джей Ло, как ее называют, пришлось пережить "трудности" в то время, когда на нее возлагались большие надежды. Это связано с тем, что церемония вручения премии American Music Awards возобновится после трехлетнего перерыва, а ведущим выступит сам артист.

Церемония награждения является одной из самых ожидаемых в мире музыки и в этом году пройдет в Лас-Вегасе, США.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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