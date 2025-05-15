Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Алексей Воробьёв и оперная певица Аида Гарифуллина тайно стали мужем и женой.

Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молодожены

Как сообщает инсайдер Super. ru, роспись в столичном Грибоедовском ЗАГСе состоялась ещё в апреле, но пара предпочла не афишировать событие. Знакомство артистов произошло на съёмках шоу "Фантастика", а роман, начавшийся зимой 2024 года, быстро перерос в серьёзные отношения.

Их неоднократно замечали вместе в Москве и на отдыхе за рубежом, однако до свадьбы дело дошло всего за несколько месяцев.

Гарифуллина, известная прошлым романом с теннисистом Маратом Сафиным (пара рассталась в 2017-м), ранее родила дочь Оливию, чей отец остаётся загадкой. Воробьёв, в свою очередь, до этого встречался с Анной Чиповской, Оксаной Акиньшиной и Викторией Дайнеко, но ни один из союзов не привёл к браку.

Ранее стали известны подробности о хорроре, роль в котором исполнит Леонид Якубович.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).



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