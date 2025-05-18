Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 шагов к вау-волосам: как добиться салонного эффекта дома
Неожиданный способ приготовить картошку — вы точно такого не пробовали: вкусное из ничего
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах

Сваха раскрыла правду: вот по какой простой причине Анастасия Волочкова не может устроить свою личную жизнь

1:35
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова длительное время не может обрести личное счастье. Своим мнением с порталом "Страсти" поделилась сваха Анна Осипова.

Дождливый вечер
Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дождливый вечер

Недавно состоялась свадьба дочери Волочковой Ариадны. Анастасия Волочкова всегда хотела, чтобы её имя было на слуху. Всеми силами она старается напоминать о себе. Свадьба дочери стала своеобразным пиаром для Анастасии.

"Уверена, что молодожёны совершенно не стремились к такой широкой огласке своего чудесного праздника создания семьи, но Анастасия решила по-своему, так как "пиар любой ценой" — её второе имя", — прокомментировала Осипова.

По мнению свахи, Анастасия Волочкова не может найти подходящего мужчину, потому что внутри неё созрел внутренний конфликт, который она никак не может разрешить. Ей необходимо оздоровить внутренний мир, перестать обижаться на всех подряд, а пока этого не произошло, трудно будет найти достойного мужчину.

"А пока она притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев. Нужно самой наполниться добром, и только в этом случае ей встретится достойный мужчина, ведь подобное притягивает подобное", — подытожила Анна Осипова.

Сваха считает, что Волочковой мог бы подойти мужчина не из её тусовки с сильным характером, который своим примером помог бы Анастасии самой начать менять свою жизнь к лучшему, отказаться от вредных привычек и от недоброжелательных высказываний в адрес других людей.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем
Экономика и бизнес
Россия снова наращивает экспорт газа в Европу: вот кто стал крупнейшим покупателем Аудио 
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф
Авто
Зебра больше не стоп-сигнал: как теперь уступать, чтобы не попасть на штраф Аудио 
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры
Недвижимость
Вы это точно выкинули: 3 вещи из 90-х, за которыми сейчас охотятся коллекционеры Аудио 
Популярное
Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья

С приходом тепла наши дома подвергаются нашестию комаров, но есть простые и эффективные природные методы защиты - узнайте о них в нашем материале!

Окна можно не закрывать: простой способ отпугнуть комаров без вреда для здоровья
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Балтийское море внезапно вспенилось — только спустя 5 лет поняли, что это было на самом деле
Скидка за старый аккумулятор — это не выгодно: вот как продать батарею с прибылью
Скрытая функция автомата: одна кнопка — и машина тормозит сама
Сводка с фронта: наступление ВС РФ на Днепропетровск, из ВСУ бегут уже и командиры Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
Самое дорогое место Европы: город, где небоскрёбы выросли из золота
Трубы забились? Вот что поможет лучше, чем вантуз
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Последние материалы
Скромные, но гордые: самые экономичные двигатели СССР
Россия не жалеет денег на корейскую косметику: рекордный рост импорта
Худеем вкусно: малина и клубника — идеальный перекус или бомба для фигуры?
Ходьба, которая лечит — в чём главная сила скандинавской ходьбы
Где в Коннектикуте прячется парк с садами, и морским ветром
Тот случай, когда десерт полезнее, чем завтрак: этот торт уходит со стола первым.
Смешали это с навозом — и клубни начали расти как на дрожжах
Не повторяйте эти ошибки при выборе смесителя — дорого обходятся
Из-за этих мелочей сельдерей часто не растет — исправьте и получите суперурожай
Когда дыхание кошки становится кошмаром: что может скрываться за неприятным запахом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.