Сваха раскрыла правду: вот по какой простой причине Анастасия Волочкова не может устроить свою личную жизнь

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова длительное время не может обрести личное счастье. Своим мнением с порталом "Страсти" поделилась сваха Анна Осипова.

Фото: commons.wikimedia.org by Tiraspolsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дождливый вечер

Недавно состоялась свадьба дочери Волочковой Ариадны. Анастасия Волочкова всегда хотела, чтобы её имя было на слуху. Всеми силами она старается напоминать о себе. Свадьба дочери стала своеобразным пиаром для Анастасии.

"Уверена, что молодожёны совершенно не стремились к такой широкой огласке своего чудесного праздника создания семьи, но Анастасия решила по-своему, так как "пиар любой ценой" — её второе имя", — прокомментировала Осипова.

По мнению свахи, Анастасия Волочкова не может найти подходящего мужчину, потому что внутри неё созрел внутренний конфликт, который она никак не может разрешить. Ей необходимо оздоровить внутренний мир, перестать обижаться на всех подряд, а пока этого не произошло, трудно будет найти достойного мужчину.

"А пока она притягивает к себе лишь хейт и приспособленцев. Нужно самой наполниться добром, и только в этом случае ей встретится достойный мужчина, ведь подобное притягивает подобное", — подытожила Анна Осипова.

Сваха считает, что Волочковой мог бы подойти мужчина не из её тусовки с сильным характером, который своим примером помог бы Анастасии самой начать менять свою жизнь к лучшему, отказаться от вредных привычек и от недоброжелательных высказываний в адрес других людей.

Уточнения

Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.



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