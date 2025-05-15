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Семнадцать мгновений любви: Иван Ургант поздравил дочь Нину, похожую на знаменитую прабабушку

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Иван Ургант в своём блоге поделился трогательным моментом: его старшая дочь Нина празднует 17-летие.

Иван Ургант
Фото: commons.wikipedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иван Ургант

"Семнадцать мгновений любви", — лаконично написал юморист, сопроводив пост портретом именинницы.

Девушка, названная в честь прабабушки — актрисы Нины Ургант, звезды советского экрана, унаследовала не только имя, но и её черты. Поклонники сразу отметили фамильное сходство.

"Как две капли воды!", "Глаза папины, а улыбка — прабабушкина", — написали они в комментариях.

Семья Ургантов предпочитает не афишировать личную жизнь, но в этот день исключение сделали. Нина, как и её младшая сестра Валерия (названная в честь бабушки), редко появляется в соцсетях.

Однако редкие кадры показывают, что девушка растёт в атмосфере творчества и любви: мама Наталья Кикнадзе, одноклассница и супруга Ивана, воспитывает ещё двоих детей от предыдущего брака — Нико и Эрику.

Ранее стало известно, что Сергей Городничий сделал предложение руки и сердца возлюбленной.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр театра, кино, телевидения и дубляжа, режиссёр, сценарист, продюсер, шоумен, теле- и радиоведущий, певец, композитор, юморист, гитарист и мультиинструменталист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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