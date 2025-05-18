Человек-улыбка готов к выступлениям: узнайте, сколько Николай Василенко хочет за 60 минут чтения стихов

Герой мемов Николай Василенко, известный как "Человек-улыбка", различными способами увеличивает свой доход. Бизнесмен из Ростова, прозванный "лавандовым рафом", ведёт блог в социальных сетях.
Николай Василенко давно занимается бизнесом. Он пробовал себя в различных направлениях, занимался торговлей, рекламой, недвижимостью. В настоящее время Василенко является совладельцем ресторана "ОнегинДача", который входит в ООО "Дача", ведающей деятельностью ресторанов и услугами по доставке продуктов питания.
"Человек-улыбка" не ограничивает свою деятельность ресторанным бизнесом. Он много путешествует, интересуется литературой, поэзией, любит красивую жизнь. Обо всём этом он рассказывает в своём блоге. Его прибыль постоянно увеличивается.
Василенко решил дополнительно увеличить свои доходы, предложив свои услуги как артиста, выступающего на корпоративных мероприятиях. Он готов читать стихи от часа за одно выступление. Репертуар он собирается согласовывать с организатором мероприятия. В требования бизнесмена входит оплата за выступление в размере 2 миллионов рублей плюс оплата налога, а также перелёт до места проведения мероприятия и обратно в бизнес-классе и номер люкс в гостинице.
Об этом рассказывает интернет-издание super.ru.
Корпоратив — в разговорной речи развлекательное мероприятие для сотрудников организации.
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