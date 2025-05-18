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Литературный дебют дочери Леонида Якубовича: как её произведение оценили родители?

1:34
Шоу-бизнес

Варвара Видо, дочь знаменитого шоумена Леонида Якубовича, недавно написала книгу. Она решила поделиться своим творением с родителями. Об этом рассказывает издание WomanHit.ru.

Леонид Якубович
Фото: commons.wikimedia.org by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Леонид Якубович

Варвара Видо живёт отдельно в своей квартире, поэтому она приехала к родителям, чтобы познакомить их со своей новой книгой. Леонид Якубович с большим интересом знакомился с первой книгой дочери и по ходу чтения темпераментно реагировал на различные эпизоды.

"Ух, ни фига себе! Однако! Почему посвящается лесу? Это мощно! Смешно!" — комментировал Якубович.

Варвара рассказала, что в книге она изобразила свой фантазийный мир, а вдохновила её на это природа. Девушка собирается продолжать писать подобные произведения. Мать Варвары тоже приняла участие в обсуждении книги.

"Рассмешила ты меня до слёз. Ну что же, Варя, очень достойная вещь получилась. Я получила удовольствие, пока читала", — высказалась Марина Якубович.

Варвара Видо — очень разносторонняя творческая личность. Кроме литературной деятельности, она пишет песни в жанре фолк и альтернативный рок. Своим творчеством девушка делится с подписчиками в личном блоге. Кроме того, она выступает со своими песнями на различных столичных площадках. Варвара много путешествует, что также отражено в её блоге.

Уточнения

Леони́д Арка́дьевич Якубо́вич (род. 31 июля 1945, Москва) — советский и российский телеведущий, актёр театра, кино и телевидения, сценарист, телепродюсер, прозаик; народный артист Российской Федерации (2002).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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