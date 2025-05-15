Илья Авербух под прицелом: звёздный адвокат раскрыл правду о скандале

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Илья Авербух, оказавшийся в центре скандала после интервью Ксении Собчак, получил поддержку звёздного адвоката Александра Добровинского.

Фото: commons.wikimedia by Mark Nakoykher, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Александр Добровинский

Тот заявил, что резонансная фраза хореографа о жене была вырвана из контекста.

"Жаль, что из-за одной фразы поднялась волна хейта. Илья — интеллигентный человек, отличный семьянин и профессионал", — написал Добровинский в своём Telegram-канале.

Адвокат напомнил, что его собственное интервью с Авербухом, в отличие от эфира у Собчак, вызвало только позитивные отклики. "Зрители оценили откровенный диалог без провокаций", — подчеркнул он.

К защите хореографа также присоединились актриса Мария Кожевникова и бизнесвумен Мария Погребняк, назвавшие травлю несправедливой.

Ранее Оксана Самойлова вышла на связь из больницы.

Уточнения

Алекса́ндр Андре́евич Доброви́нский (род. 25 сентября 1954, Москва) — российский юрист, специалист по семейным делам, управляющий партнёр московской коллегии адвокатов «Александр Добровинский и партнёры».



Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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