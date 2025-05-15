Блогерша Самойлова оказалась в больнице: плюс ещё один страх в мою копилку

Блогерша Оксана Самойлова экстренно попала в больницу из-за опасного для жизни состояния.
Ночью у супруги рэпер Джигана начался сильнейший приступ сухого кашля, который не прекращался даже после домашних мер.
"Решила не рисковать и сразу вызвала скорую. Врачи сделали противоотёчные и противовоспалительные уколы — диагноз: острый ларингит, спровоцировавший стеноз гортани", — рассказала Оксана в соцсетях.
Самойлова призналась, что впервые столкнулась с таким пугающим симптомом. По её словам, новым страхом стал факт, что гортань может сузиться до критического уровня.
Чтобы избежать повторного приступа, она осталась в клинике на ночь под наблюдением медиков.
"Если у вас долгий "лающий" кашель — не ждите, сразу к врачу. Это не шутки", — предупредила звезда.
Подписчики, узнав о происшествии, засыпали Оксану вопросами о здоровье. Многие вспомнили, что ларингит часто возникает на фоне стресса или перенапряжения голосовых связок.
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Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вайнштейн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер.
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