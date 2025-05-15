Подарил миру Бонни и Клайда и Супермена: умер обладатель трёх Оскаров Роберт Бентон

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На 93-м году жизни скончался Роберт Бентон — выдающийся американский сценарист и режиссёр, лауреат трёх премий "Оскар".

Фото: commons.wikimedia.org by Dittymathew, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Свеча

Как сообщает The New York Times, он умер 11 мая в своём доме на Манхэттене. О его смерти рассказала помощница и менеджер Марисса Форзано.

Бентон внёс значительный вклад в развитие Голливуда: он стал соавтором сценария к революционному фильму "Бонни и Клайд" (1967), получил два "Оскара" за режиссуру и сценарий драмы "Крамер против Крамера" (1979), а также третий — за сценарий к фильму "Место в сердце" (1984), где он также выступил режиссёром.

Среди его других работ — "Позднее шоу", "Безумцы", а также участие в создании сценария к фильму "Супермен" (1978). В 2000-х он снял "Скрытые метки" с Энтони Хопкинсом и Николь Кидман и драму "Любовный пир" с Морганом Фрименом.

Фильмы Бентона отличались глубокой человечностью, сильными диалогами и тонким психологизмом. Его уход — большая потеря для мирового кино.

Уточнения

Роберт Бентон (англ. Robert Benton; 29 сентября 1932[…], Уоксахачи, Техас — 11 мая 2025, Нью-Йорк, Нью-Йорк) — американский кинорежиссёр и сценарист. Трёхкратный лауреат премии «Оскар». В начале 1960-х годов работал редактором ежемесячного журнала «Esquire».



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