Такие пироги: Мизулина пригрозила блокировкой Telegram в случае удаления её канала

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила Павлу Дурову, что поддерживала его, когда его арестовали во Франции.
Екатерина Мизулина признала, что не хотела бы, чтобы её Telegram-канал был заблокирован. Она отметила, что это одна из самых передовых и удобных платформ.
Она уверена, что никогда не нарушала правила работы Telegram.
"Я неоднократно высказывалась в поддержку Дурова во время его нахождения во французском плену. Но в случае неправомерной цензуры в отношении ресурсов, у меня появляется широчайший набор правовых инструментов для защиты своих прав. Вот такие пироги", — объяснила Екатерина.
Мизулина отметила, что блокировка её ресурса может повлечь за собой правовые последствия для Telegram.
"Это может повлечь за собой даже блокировку платформы", — предупредила глава Лиги безопасного интернета.
Так она отреагировала на угрозу блогера Гусейна Гасанова, который призвал Павла Дурова заблокировать Telegram-канал Екатерины Мизулиной, назвав её деятельность вредной для общества.
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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