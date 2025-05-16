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Такие пироги: Мизулина пригрозила блокировкой Telegram в случае удаления её канала

1:09
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина напомнила Павлу Дурову, что поддерживала его, когда его арестовали во Франции.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: ВК-аккаунт Екатерины Мизулиной is licensed under public doman
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Екатерина Мизулина признала, что не хотела бы, чтобы её Telegram-канал был заблокирован. Она отметила, что это одна из самых передовых и удобных платформ.

Она уверена, что никогда не нарушала правила работы Telegram.

"Я неоднократно высказывалась в поддержку Дурова во время его нахождения во французском плену. Но в случае неправомерной цензуры в отношении ресурсов, у меня появляется широчайший набор правовых инструментов для защиты своих прав. Вот такие пироги", — объяснила Екатерина.

Мизулина отметила, что блокировка её ресурса может повлечь за собой правовые последствия для Telegram.

"Это может повлечь за собой даже блокировку платформы", — предупредила глава Лиги безопасного интернета.

Так она отреагировала на угрозу блогера Гусейна Гасанова, который призвал Павла Дурова заблокировать Telegram-канал Екатерины Мизулиной, назвав её деятельность вредной для общества.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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