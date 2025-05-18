Неожиданная реакция: фанат схватил Катю Лель за щиколотки — как она справилась с ситуацией?

У знаменитых звёзд шоу-бизнеса нередко происходят непредвиденные ситуации, связанные с безудержностью поклонников. Не стала исключением и Катя Лель. Она рассказала в беседе с порталом "Страсти", как поклонник однажды схватил её за щиколотки.
Эта была настолько из ряда вон выходящая ситуация, что даже охранники не знали, что делать. На концерте Лель фанат вбежал на сцену и стал сопротивляться, когда охранники пытались вернуть его обратно в зал.
Катя Лель не растерялась и решила сама уладить ситуацию. Она начала общаться с поклонником и обратилась к нему с неожиданным предложением.
"Охранники стали за ним следовать и пытаться его увести от меня, но что он сделал? Он лёг на живот и крепко вцепился мне в щиколотки, и я поняла, что нужно эту ситуацию нейтрализовать, перестала петь, стала с ним разговаривать, чтобы успокоить человека, предотвратить агрессию или непредсказуемую реакцию, которая могла бы у него быть. И говорю: "Давайте вместе будем петь!" И он говорит: "Давайте!" Да, это было очень смешно, эмоционально и навсегда запомнилось!" — высказалась знаменитость.
Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.
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