Неожиданная реакция: фанат схватил Катю Лель за щиколотки — как она справилась с ситуацией?

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

У знаменитых звёзд шоу-бизнеса нередко происходят непредвиденные ситуации, связанные с безудержностью поклонников. Не стала исключением и Катя Лель. Она рассказала в беседе с порталом "Страсти", как поклонник однажды схватил её за щиколотки.

Фото: Unsplash by Chad Kirchoff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Публика на концерте

Эта была настолько из ряда вон выходящая ситуация, что даже охранники не знали, что делать. На концерте Лель фанат вбежал на сцену и стал сопротивляться, когда охранники пытались вернуть его обратно в зал.

Катя Лель не растерялась и решила сама уладить ситуацию. Она начала общаться с поклонником и обратилась к нему с неожиданным предложением.

"Охранники стали за ним следовать и пытаться его увести от меня, но что он сделал? Он лёг на живот и крепко вцепился мне в щиколотки, и я поняла, что нужно эту ситуацию нейтрализовать, перестала петь, стала с ним разговаривать, чтобы успокоить человека, предотвратить агрессию или непредсказуемую реакцию, которая могла бы у него быть. И говорю: "Давайте вместе будем петь!" И он говорит: "Давайте!" Да, это было очень смешно, эмоционально и навсегда запомнилось!" — высказалась знаменитость.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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