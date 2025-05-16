Откровенно наряженную Хэлли Берри заставили переодеться на Каннском фестивале

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Обладательнице премии "Оскар" Хелли Берри пришлось переодеваться, чтобы появиться на Каннском фестивале. Её наряд показался слишком откровенным.

Фото: ВК-аккаунт Хэлли Берри is licensed under public doman Актриса Хэлли Берри

58-летней Хэлли Берри пришлось изменить свою внешность в последний момент, иначе ей могли отказать в допуске на открытие мероприятия.

Она появилась на торжественном мероприятии в элегантном платье чёрно-белого цвета с завязкой на шее, хотя изначально планировала выбрать другой наряд. Актриса рассказала, что первоначально собиралась появиться на красной дорожке в роскошном вечернем наряде от Гупта, но новые правила помешали этому плану.

"У меня было прекрасное платье от Гупта, но оно имеет слишком длинную драпировку и открывает много тела. Я не хочу нарушать правила", — сказала Берри перед началом события.

Организаторы Каннского кинофестиваля опубликовали обновлённые инструкции по выбору одежды всего за день до начала мероприятия, ясно запрещающие полную наготу и одежду чрезмерно больших размеров.

Официальная декларация подчеркивает, что цель правил заключается не в ограничении индивидуального стиля, а в сохранении достоинства и порядка мероприятия, а также соблюдении французских законов.

Эти правила строго соблюдаются: организаторы предупреждают, что тех, кто своей одеждой затрудняет передвижение гостей или доступ в кинотеатры, не пустят внутрь.

Уточнения

Хэлли Мари́я Бе́рри (англ. Halle Maria Berry), урождённая Мари́я Хэлли Бе́рри (произносится как /ˈhæli ˈbɛri/; род. 14 августа 1966, Кливленд, Огайо, США) — американская актриса, режиссёр. Лауреат премии «Оскар» 2002-го года за фильм «Бал монстров».

