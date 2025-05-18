Пирог с подгоревшими яблоками: как Высоцкая превратила смех в рецепт успеха

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети часто смеются над Юлией Высоцкой, выкладывая отрывки из её кулинарного шоу, где она готовит что-то, что на первый взгляд может показаться не вполне презентабельного вида, однако, как утверждает сама Юлия, получается очень вкусным.

Фото: commons.wikimedia.org by Rlwjones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тесто

Высоцкая легко и спокойно относится к насмешкам в свой адрес и сама не прочь иногда поиронизировать над собой. Так, она выложила в своём блоге фотографию пирога с подгоревшими яблоками и с юмором обыграла дефект выпечки как достоинство.

"Не сожгла, а закарамелизовала", — подписала Высоцкая снимок.

Уточнения

Ю́лия Алекса́ндровна Высо́цкая (род. 16 августа 1973, Новочеркасск, Ростовская область, СССР) — российская и белорусская актриса театра и кино, писательница, телеведущая.



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