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Давно так не смеялась: Мизулина ответила на угрозы Гасанова

0:56
Шоу-бизнес

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина прокомментировала угрозы объявленного в международный розыск коуча Гусейна Гасанова.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
Фото: Телеграм-канал Екатерины Мизулиной is licensed under public doman
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина

Блогер Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной блокировкой её Telegram-канала. Для этого он обратился к своему приятелю Павлу Дурову.

Мизулина иронично отреагировала на угрозу. Она заявила, что включила режим ожидания до момента блокировки её интернет-ресурса.

"Вообще я давно так не смеялась. Скамер Гасанов ведь капитально подставил Telegram своими заявлениями", — высказалась Екатерина.

Гусейна Гасанова обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Сообщается, что он якобы задолжал ФНС 320 миллионов рублей. Сам коуч, который живёт за рубежом, заверяет, что все налоги выплатил ещё в прошлом году.

Истоки конфликта Мизулиной и Гасанова идут из 2023 года, когда она обратилась в Генпрокуратуру и МВД на тему возможных мошенничества и незаконной рекламы онлайн-казино, которыми в числе других блогеров якобы занимался и Гусейн.  

Уточнения

Екатери́на Миха́йловна Мизу́лина (род. 1 сентября 1984, Ярославль) — российская общественная деятельница, член Общественной палаты РФ, директор «Лиги безопасного интернета», блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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