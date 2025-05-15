Особняк Аллы Пугачёвой на Истре подешевел на 22 млн: риэлторы предрекают снос из-за нарушений

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Особняк Аллы Пугачёвой в подмосковной Истре за полгода подешевел на 22 млн рублей — цена снизилась с 152 млн до 130 млн.

Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алла Пугачёва

По данным kp. ru, причиной может стать отсутствие спроса, однако риэлторы указывают на более серьёзные проблемы. Ещё в апреле эксперт Виктория Маркова заявила, что дом Примадонны построен с нарушениями: он расположен слишком близко к водоохранной зоне, что грозит сносом.

Маркова считает, что реальная стоимость объекта вдвое ниже заявленной.

"Даже 130 млн — завышенная цифра. Зданию требуется капитальный ремонт: протекает крыша, нет центральной канализации в посёлке", — пояснила специалист.

По её словам, отсутствие инфраструктуры и юридические риски отпугивают покупателей.

Особняк, который Пугачёва приобрела в 2000-х, долгое время считался элитным, но сейчас его судьба под вопросом.

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Уточнения

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.



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