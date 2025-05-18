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Диана Арбенина раскрывает тайные предпочтения: мужчины какого типажа способны пленить её сердце?

1:30
Шоу-бизнес

Диана Арбенина дала изданию Starhit интервью, в котором она рассказала, какие типажи мужчин ей нравятся. Из русских актёров это Олег Янковский и американский актёр Мэтью Макконахи.

Диана Арбенина
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Диана Арбенина

"Если апеллировать тем, что мне нравилось в кино, он был всегда один-единственный. Олег Янковский. Я просто не могла на него насмотреться! И любимый фильм, конечно, "Тот самый Мюнхгаузен". Сейчас появился ещё один артист, который меня пленяет, — Мэтью Макконахи", — сказала Арбенина.

Диана Арбенина откровенно подтвердила, что ни за что не обратит внимания на мужчин — коллег по сцене, хотя раньше она была замужем за лидером группы "Зимовье зверей". Этот брак был недолгим, впоследствии Арбенина созналась, что это был фиктивный брак, необходимый для того, чтобы получить петербургскую прописку. Сейчас предпочтения лидера "Ночных снайперов" в корне изменились.

В беседе с журналистом была затронута тема расставаний. Если в тридцать лет Арбенина могла резко порвать отношения, то в пятьдесят она стараться относиться ко всему философски и не падать духом. Вообще Арбенина не представляет, как можно оказаться от неё.

Когда Диане Арбениной было 35 лет, она родила сына и дочь от американского бизнесмена русского происхождения. Сейчас отца детей Арбениной уже нет в живых.

Уточнения

Диа́на Серге́евна Арбе́нина (при рождении — Кулаче́нко; род. 8 июля 1974, Воложин, Минская область) — российская певица, поэтесса, музыкант, художница и писательница.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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