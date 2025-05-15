Что же такое сегодня: Погребняк встала на защиту Виталия Гогунского

Блогер Мария Погребняк поспешила защитить звезду "Универа" Виталия Гогунского после его скандальных слов о женщинах.
Мария Погребняк взяла на себя роль защитницы мужчин, которые сделали неосторожные заявления в публичном поле.
"Что же такое сегодня?" — удивилась Мария.
Она уже заступалась за Алексея Чумакова и Илью Авербуха.
"Многие в угоду хейпу начинают искажать контекст слов Виталия Гогунского и уже нарисовали в голове образ "тирана", который требует от женщин вечной улыбки", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Она призвала вдуматься в заявления артиста, а не спешить с выводами.
Блогер признала, что слова Гогунского звучат резко, когда он говорит о том, что женщина не имеет права на плохое настроение, а если она чем-то недовольна, то сразу идёт "в сад".
Погребняк объяснила, что актёр говорил о несовместимости мужчины и женщины.
"Гогунский говорит о том, что любовь — это не терпение сквозь слёзы, а взаимное желание быть счастливыми", — отметила звезда Интернета.
Блогер уверена, что Гогунский советует не игнорировать эмоции.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина (или просто Кузи) в телевизионных сериалах «Универ» (2008—2011).
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