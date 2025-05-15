Интервью, которое взорвёт интернет: Малахов готов поднять острые темы в разговоре с Ивлеевой

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Андрей Малахов в шоу "Alekó in my bag" заявил о готовности устроить масштабное интервью с Настей Ивлеевой, несмотря на скандал 2023 года.

Фото: Telegram by Telegram-канал Прохора Шаляпина, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прохор Шаляпин и Анастасия Ивлеева

Журналист подчеркнул, что разговор должен выйти за рамки стандартного формата: "Это не будет беседа на час. Нужно несколько дней, чтобы понять, что изменилось в ней после той вечеринки".

Малахов намекнул, что начал бы расследование с её экс-директора, с которым Ивлеева рассталась за месяцы до скандала.

"Тишина вокруг Насти — лучшее лекарство. Но важно узнать, кто и как влиял на её решения", — подчеркнул телеведущий.

Напомним, после "голой" вечеринки блогершу исключили с ТВ, лишили рекламы, а она исчезла из соцсетей. Возвращение оказалось громким: Ивлеева сообщила о замужестве и поездке в ДНР, что вызвало новую волну обсуждений.

Ранее стало известно, почему "Бурановские бабушки" больше не поедут на "Евровидение".

Уточнения

Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.



Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.