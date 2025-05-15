Интервью, которое взорвёт интернет: Малахов готов поднять острые темы в разговоре с Ивлеевой

Андрей Малахов в шоу "Alekó in my bag" заявил о готовности устроить масштабное интервью с Настей Ивлеевой, несмотря на скандал 2023 года.
Журналист подчеркнул, что разговор должен выйти за рамки стандартного формата: "Это не будет беседа на час. Нужно несколько дней, чтобы понять, что изменилось в ней после той вечеринки".
Малахов намекнул, что начал бы расследование с её экс-директора, с которым Ивлеева рассталась за месяцы до скандала.
"Тишина вокруг Насти — лучшее лекарство. Но важно узнать, кто и как влиял на её решения", — подчеркнул телеведущий.
Напомним, после "голой" вечеринки блогершу исключили с ТВ, лишили рекламы, а она исчезла из соцсетей. Возвращение оказалось громким: Ивлеева сообщила о замужестве и поездке в ДНР, что вызвало новую волну обсуждений.
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Андрей Никола́евич Мала́хов (род. 11 января 1972, Апатиты, Мурманская область) — российский тележурналист, шоумен, продюсер, актёр, главный редактор журнала «StarHit» в 2007—2019 годах, преподаватель курсов журналистики в РГГУ.
Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер.
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