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Роберт Де Ниро раскритиковал Трампа в речи на Каннском фестивале

1:26
Шоу-бизнес

Голливудский актёр Роберт Де Ниро использовал свою речь при получении награды на Каннском кинофестивале, чтобы подвергнуть критике президента США Дональда Трампа.

Актёр Роберт Де Ниро
Фото: ВК-аккаунт Роберта Де Ниро is licensed under public doman
Актёр Роберт Де Ниро

Де Ниро, которому исполнилось 81 год, получил премию "Золотая пальмовая ветвь" за достижения всей жизни на церемонии, проходившей во Франции. Во время своего выступления он назвал Трампа "варварским президентом".

"Мы боремся изо всех сил за демократию, которую раньше воспринимали как должное", — сказал Де Ниро аудитории, включавшей многих представителей мира киноиндустрии.

Актёр отметил, что искусство демократично, потому что ищет истину.

"Именно поэтому мы представляем угрозу автократам и фашистам. Варварский президент Америки назначил себя главой одного из наших ведущих культурных учреждений (Центр Кеннеди). Он сократил финансирование культуры, гуманитарных наук и образования", — упрекнул главу США звезда Голливуда.

Кроме того, Де Ниро выразил недовольство предполагаемым намерением Трампа ввести пошлины на фильмы, произведённые за пределами США.

Ранее Де Ниро участвовал в предвыборной кампании бывшего президента Джо Байдена в мае 2024 года и неоднократно критиковал Трампа, называя его "клоуном".

Уточнения

Ро́берт Э́нтони Де Ни́ро-мла́дший (англ. Robert Anthony De Niro, Jr.; род. 17 августа 1943, Нью-Йорк, Нью-Йорк или Манхэттен, Нью-Йорк) — американский актёр, продюсер и режиссёр. Наиболее известен своей работой в криминальных фильмах, триллерах и сотрудничеством с режиссёром Мартином Скорсезе.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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