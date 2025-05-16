Дженнифер Лопес получила травму лица во время репетиции шоу

Страдания ради искусства — не пустые слова, когда речь идет о Дженнифер Лопес. Она вновь подтвердила свою приверженность любимому делу, несмотря на трудности.

Фото: Инстаграм Дженнифер Лопес is licensed under public doman Актриса Дженнифер Лопес

В недавнем посте в социальных сетях звезда поделилась, что недавно была вынуждена обратиться к врачу после репетиции шоу для лечения травмы лица.

Врач сообщил, что Лопес получила травму, однако после лечения певица выразила благодарность своему врачу.

"Через неделю, много льда и теперь я снова свежа. Спасибо вам, доктор, за вашу помощь!" — поблагодарила медика звезда.

Возвращение певицы на сцену Американской музыкальной премии (AMA), которое запланировано на 26 мая в театре Bleau Live в Лас-Вегасе, приближается. У Лопес остается менее двух недель на восстановление перед важным событием. Это возвращение станет знаковым моментом, ведь последний раз артистка выступала ведущим мероприятия десять лет назад, в 2015 году.

Стоит отметить, что прошлый год стал непростым для звезды. Летом 2024-го стало известно о её официальном разводе с актером Беном Аффлеком, положив конец многочисленным слухам относительно прочности их отношений.

Уточнения

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.



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