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Американский комик в своём вечернем шоу спародировал Филиппа Киркорова 

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Шоу-бизнес

Ведущий популярного вечернего шоу США Джимми Фэллон вышел в эфир в образе Филиппа Киркорова.

Комик Джимми Фэллон
Фото: ВК-аккаунт Джимми Фэллона is licensed under public doman
Комик Джимми Фэллон

Комик США Джимми Фэллон, которого в России называют американским Иваном Ургантом, устал от постоянного сравнения с королём российской эстрады.

В очередном выпуске своего шоу он появился с бородой и усами. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, он продемонстрировал на кого именно он равняется в своём внешнем виде. Рядом с собой он поместил фотографию Филиппа Киркорова.

Юморист постарался также передать лукавый взгляд народного артиста РФ, но переплюнуть харизму Филиппа Киркорова ему не удалось.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов обратил внимание на то, что Филипп Киркоров избегает говорить об Алле Пугачёвой.

Уточнения

Джеймс Томас Фэ́ллон (англ. James Thomas Fallon; род. 19 сентября 1974, Бруклин, Нью-Йорк) — американский актёр, комик, певец, музыкант и телеведущий.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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