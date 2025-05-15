Певица Елена Темникова попала в реестр должников ФНС

2:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Елена Темникова задолжала Федеральной налоговой службе крупную сумму денег.

Фото: ВК-аккаунт Елены Темниковой is licensed under public doman Певица Елена Темникова

Российские звёзды снова оказались в центре внимания из-за налоговых долгов. Одной из последних фигуранток стала певица Елена Темникова, которую Федеральная налоговая служба внесла в реестр должников с суммой задолженности свыше 1 миллиона 720 тысяч рублей.

Пока сама артистка никак не отреагировала на данную новость, распространившуюся благодаря сообщению Telegram-канала Shot. Стоит отметить, что ситуация Елены Темниковой далеко не уникальна среди российских публичных лиц, испытывающих проблемы с уплатой налогов.

Как сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня", популярная блогер и предприниматель Елена Блиновская, известная своей программой "Марафон желаний", оказалась вовлечённой в крупный налоговый скандал. Её обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму порядка 900 миллионов рублей, а также причастность к схемам легализации денежных средств.

Другая медийная личность, блогер Настя Ивлеева, тоже переживала налоговые неприятности. В июле 2024 года ей пришлось срочно гасить долги, образовавшиеся вследствие недоимки в размере 11,3 миллионов рублей. Ивлеева смогла окончательно расплатиться с ФНС до конца месяца.

Еще одна громкая история связана с известной тиктокером и бизнесвумен Валерией Чекалиной ("Лерчек"). Весной 2023 года следствие возбудило уголовное дело против супругов Чекалиных на основании подозрений в сокрытии доходов путем регистрации части прибыли на членов семьи. Общий объём претензий государства составил более 300 миллионов рублей.

Таким образом, подобные истории показывают, насколько важно публичным лицам соблюдать правила налогообложения и ответственно подходить к вопросам финансовой отчетности. Нарушение законодательства грозит серьёзными последствиями, вплоть до уголовной ответственности и длительного срока заключения.

Уточнения

Еле́на Влади́мировна Те́мникова (род. 18 апреля 1985, Курган) — российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro.



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