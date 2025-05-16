Виталий Гогунский заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский рассказал, что расстаётся с женщинами, у которых рядом с ним бывает плохое настроение.

Фото: Телеграм-канал Виталия Гогунского is licensed under public doman Актёр Виталий Гогунский

Виталий Гогунский может составить конкуренцию оскандалившемуся на интервью Алексею Чумакову.

Актёр рассказал, что не терпит женщин, которые смеют показывать своё плохое расположение духа.

Он уверен, что представительницы прекрасного пола рядом с мужчиной должны источать радость и оптимизм.

Гогунский признал, что ему попадались недовольные женщины, которых он быстро посылал куда подальше.

"У меня по-другому не получится и не будет", — поведал Виталий в подкасте "Краснова знает".

Ранее дочери Виталия Гогунского, популярному блогеру Милане Стар, подарили квартиру в Москве.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина.



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