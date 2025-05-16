Виталий Гогунский заявил, что женщина не имеет права на плохое настроение

Звезда сериала "Универ" Виталий Гогунский рассказал, что расстаётся с женщинами, у которых рядом с ним бывает плохое настроение.
Виталий Гогунский может составить конкуренцию оскандалившемуся на интервью Алексею Чумакову.
Актёр рассказал, что не терпит женщин, которые смеют показывать своё плохое расположение духа.
Он уверен, что представительницы прекрасного пола рядом с мужчиной должны источать радость и оптимизм.
Гогунский признал, что ему попадались недовольные женщины, которых он быстро посылал куда подальше.
"У меня по-другому не получится и не будет", — поведал Виталий в подкасте "Краснова знает".
Ранее дочери Виталия Гогунского, популярному блогеру Милане Стар, подарили квартиру в Москве.
Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий. Известен по роли Эдуарда Кузьмина.
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