Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти продукты под запретом по всему миру — но на российских полках их полно
Женщинам запрещено хандрить при мужчинах: звезда Универа угодил в очередной скандал
Не бойтесь двигаться: упражнения, которые спасают суставы при артрите
Почему нельзя сажать дуб рядом с домом? Правда и мифы
Лигурия не сдает позиций: эти пляжи снова в топе — но не обошлось без потерь
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Забыли подкормить орхидею? Она точно вам отомстит, но есть решение
Тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4: сердце железных магистралей СССР
Вариатор не прощает ошибок: как продлить жизнь трансмиссии без лишних затрат

Объявленный в розыск Гусейн Гасанов пожаловался Павлу Дурову на Мизулину

1:03
Шоу-бизнес

Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после своего заочного ареста и возбуждения уголовного дела.

Блогер Гусейн Гасанов
Фото: Телеграм-канал Гусейна Гасанова is licensed under public doman
Блогер Гусейн Гасанов

Объявленный в международный розыск Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной. Блогера и коуча обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей.

В данный момент Гасанов находится за рубежом. Из-за границы коуч обратился за помощью к главе Telegram Павлу Дурову.

"Прошу руководство Телеграма обратить внимание. Мизулина наносит вред обществу. Также в суд подадим заявление за её высказывания про меня. Надо заблокировать её аккаунт. Держись, родная", — написал Гусейн в соцсетях.

Он действительно знаком с Павлом Дуровым. Коуча и бизнесмена нередко видели вместе.

Гусейну Гасанову может грозить до 7 лет лишения свободы. Он рискует разделить участь Елены Блиновской и блогера Лерчек.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий
Туризм
Путешествие обернулось шоком: россиянка была потрясена, узнав в беседе с американцами размеры их пенсий Аудио 
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир
Наука и техника
Неожиданные сигналы из глубин Марса перевернули научный мир Аудио 
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики
Домашние животные
Прощай, миф о 12 годах: вот сколько на самом деле живут домашние хвостики Аудио 
Популярное
Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали

Певец Прохор Шаляпин похвастался своим романтическим путешествием с губернаторской дочерью.

Прохор Шаляпин показал, как отдыхает с пышнотелой дочерью губернатора на Бали
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Погасили двигатель и побежали? Поздравляем, вы почти испортили свой мотор
Такого Хокинг ждал: двигатель без топлива и проводов, который отменяет законы физики
Investing: русские перехитрили Запад и спасли миллиарды долларов от санкций
Россия пресекла пиратство Эстонии в Балтийском море с помощью военной силы Любовь Степушова Тайный герой холодной войны: американец молчал 70 лет, а теперь вспомнил, как всех победил Игорь Буккер Сводка с фронта: стартуют переговоры в Стамбуле, Киев всю ночь консультировался по встрече Дмитрий Плотников
Немцы любят надёжность — вот 10 автомобилей, за которые они голосуют каждый день
Как не пропустить момент: кошка может подать сигнал, что конец близок
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Понимает ли кот, что его кастрировали? Ответ, который удивит
Последние материалы
Лигурия не сдает позиций: эти пляжи снова в топе — но не обошлось без потерь
Любовь на съёмках: Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина сыграли тайную свадьбу
Забыли подкормить орхидею? Она точно вам отомстит, но есть решение
Тепловоз ТЭ3 и электровоз ЧС4: сердце железных магистралей СССР
Вариатор не прощает ошибок: как продлить жизнь трансмиссии без лишних затрат
2 яйца — и вы не узнаете себя: вот что произойдет с вашим телом, если есть их каждый день
Козловский и его спектакль FRANK: что говорят о грядущих постановках в Театре эстрады?
Зумеры на рынке труда: что их привлекает и чего они ждут
Фритюрница без бумаги? Иначе ждите проблем, которые не исправить
Объявленный в розыск Гусейн Гасанов пожаловался Павлу Дурову на Мизулину
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.