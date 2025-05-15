Объявленный в розыск Гусейн Гасанов пожаловался Павлу Дурову на Мизулину

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гусейн Гасанов сделал громкое заявление после своего заочного ареста и возбуждения уголовного дела.

Фото: Телеграм-канал Гусейна Гасанова is licensed under public doman Блогер Гусейн Гасанов

Объявленный в международный розыск Гусейн Гасанов пригрозил Екатерине Мизулиной. Блогера и коуча обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 170 млн рублей.

В данный момент Гасанов находится за рубежом. Из-за границы коуч обратился за помощью к главе Telegram Павлу Дурову.

"Прошу руководство Телеграма обратить внимание. Мизулина наносит вред обществу. Также в суд подадим заявление за её высказывания про меня. Надо заблокировать её аккаунт. Держись, родная", — написал Гусейн в соцсетях.

Он действительно знаком с Павлом Дуровым. Коуча и бизнесмена нередко видели вместе.

Гусейну Гасанову может грозить до 7 лет лишения свободы. Он рискует разделить участь Елены Блиновской и блогера Лерчек.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский предприниматель в сфере информационных технологий, основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.



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