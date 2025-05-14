Авербух оправдался за слова про 15-летних женщин: не было сексуального подтекста

2:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Фигурист Илья Авербух записал видеобращение после скандального высказывания в интервью Ксении Собчак.

Фото: Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух

Илья Авербух поспешил оправдаться за свои слова про 15-летних женщин. Особенно он сокрушается о своей фразе о том, что у Лизы Арзамасовой "всё уже было". Он назвал своё заявление безответственной глупостью.

"Я не имел в виду никакого сексуального подтекста. Вы знаете наши отношения с Лизой и представить, что я вдруг ненароком затрагиваю такие темы это абсолютно недопустимо", — сказал фигурист.

Спортсмен признал, что говорил крайне неудачно.

"Я хотел сказать о личностной сформированности Лизы на тот момент, что в свои 15 лет она была уже интересной, самостоятельной, красивой, умела много работать, трудиться, ставить цели. Именно так я должен был отвечать", — объяснил звезда ледового шоу.

Он заверил, что говоря про женщину в 15 лет, имел в виду не человека, а участника шоу, который сможет транслировать чувства и эмоции на льду.

"У неё всё уже было я имел в виду не в скабрезности, а именно содержание. У неё уже был большой актёрский опыт, большая узнаваемость, большая популярность", — оправдался фигурист.

Призёр Олимпийских игр решил, что его слова были реакцией на нападки, которые последовали после новости об их отношения с Арзамасовой из-за из-за разницы в возрасте.

"Это больная тема, я так среагировал, и на слово ребёнок начал защищаться", — пояснил Авербух.

Он заверил, что не снимает с себя ответственности за свою ошибку.

Он напомнил, что его отношения с Арзамасовой начались спустя много лет, когда они были уже взрослыми, самостоятельными людьми.

"У нас с Лизой замечательная семья, двое прекрасных детей, через полгода мы будем отмечать пять лет нашей совместной жизни", — напомнил Авербух.

Он поблагодарил свою жену за поддержку. Он назвал свою супругу кристально чистым человеком.

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения, выступавший в танцах на льду.



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