Он очень обеспеченный человек: продюсер раскрыл гонорары и райдер Сосо Павлиашвили

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах Сосо Павлиашвили и его творческой карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосо Павлиашвили

Павлиашвили и сегодня очень востребованный артист, которого любят многие. Дворцов раскрыл в беседе с порталом "Страсти", что выступление певца на закрытых мероприятиях может позволить себе далеко не каждый.

"Насколько мне известно, его выступление на корпоративе стоит от 2,5 миллионов рублей до 3 миллионов рублей. Наверняка в райдере есть крепкий алкоголь, может быть, вино. Он очень обеспеченный человек, влиятельный, тактичный, добрый. Всё-таки грузинский мужчина, как никак", — заявил Дворцов.

Также он добавил, что сейчас карьера Павлиашвили в самом разгаре: певец активно гастролирует по российским городам, однако Дворцов предположил, что пройдёт несколько лет — и певец начнёт задумываться о том, чтобы уйти со сцены.

Уточнения

Ио́сиф Рами́нович (Сосо) Павлиашви́ли (груз. იოსებ (სოსო) რამინის ძე პავლიაშვილი; род. 29 июня 1964, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — советский, грузинский и российский эстрадный певец, композитор.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.