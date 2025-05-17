Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой

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Надежда Бабкина на своём юбилее удивила поклонников неожиданным дуэтом: она спела вместе с Ольгой Бузовой свой хит Made in Russia. По словам Бабкиной, поначалу она скептически относилась к такому музыкальному эксперименту. Об этом она рассказала в беседе с "7Дней".

Фото: commons.wikimedia.org by Егор Николаев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Бабкина

Помощник Бабкиной Сергей Рябов был тем человеком, кому пришло в голову, что две такие разные знаменитости должны вместе выйти на сцену. Бабкина не была уверена, что из этого получится что-то путное, но в конце концов решила, что попытка не пытка.

"Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист", — рассказала о Бузовой Надежда Георгиевна.

Бабкина порадовалась, что Бузова была одета скромно и элегантно и держалась с достоинством, но ещё больше усилилась радость певицы, когда поклонники с восторгом приняли её дуэт с Ольгой. Тогда Бабкина поняла, что правильно сделала, согласившись на предложение Рябова.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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