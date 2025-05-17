Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Укоренение и рост: как превратить один кактус в целую коллекцию
Запретный участок: эта часть Великой китайской стены хранит мрачную тайну
Почему Анастасия Макеева не смогла стать мамой: откровенное признание актрисы
Миф или правда: откажется ли кошка от котёнка, если его тронуть своими руками
Как не сжечь пол: ошибки, которые портят тёплый пол за 1 сезон
Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу
Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации
В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться

Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой

1:01
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина на своём юбилее удивила поклонников неожиданным дуэтом: она спела вместе с Ольгой Бузовой свой хит Made in Russia. По словам Бабкиной, поначалу она скептически относилась к такому музыкальному эксперименту. Об этом она рассказала в беседе с "7Дней".

Надежда Бабкина
Фото: commons.wikimedia.org by Егор Николаев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Надежда Бабкина

Помощник Бабкиной Сергей Рябов был тем человеком, кому пришло в голову, что две такие разные знаменитости должны вместе выйти на сцену. Бабкина не была уверена, что из этого получится что-то путное, но в конце концов решила, что попытка не пытка.

"Она ответственно подошла к делу, а за кулисами тряслась от волнения как осиновый лист", — рассказала о Бузовой Надежда Георгиевна.

Бабкина порадовалась, что Бузова была одета скромно и элегантно и держалась с достоинством, но ещё больше усилилась радость певицы, когда поклонники с восторгом приняли её дуэт с Ольгой. Тогда Бабкина поняла, что правильно сделала, согласившись на предложение Рябова.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца Аудио 
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках
Садоводство, цветоводство
Подсыпали золу — остались без урожая: главная ошибка на грядках Аудио 
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Правда ТВ
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Забудьте о карбонаре: блюдо, без которого даже Папа Римский не начнет мессу
Airbus и Renault объявили союз, который изменит будущее авиации
В 50 лет почувствуй себя снова на 35: эта простая привычка поможет облегчить боль в спине
Поставил перед домом — и осы исчезли: соседи будут завидовать, а вы хитро улыбаться
Выбрасываете сорняки? А зря — они могут превратить землю в чернозём
Переговоры в Стамбуле: Россия переходит к новой дипломатической архитектуре
Их специально заразили норовирусом — и вот что случилось с теми, кто получил вакцину
Спор окончен: вот какой стороной на самом деле нужно вешать рулон туалетной бумаги
Муки творчества, триумф и признание: как рождался дуэт Надежды Бабкиной и Ольги Бузовой
Ночь при свете факелов преобразит Меннету-сюр-Шер: вот где можно в полной мере ощутить магию средневековья
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.