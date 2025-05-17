Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что скрывает новый CB125F 2026: Honda готовит сюрприз для городских райдеров
УАЗ: легенда внедорожников, созданная для бездорожья
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра
Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат
Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину

Она как ракета: Лолита восторженно высказалась о новом образе Глюкозы и похвалила её за перемены

1:07
Шоу-бизнес

Певица Глюкоза недавно появилась в новом образе. Этого нельзя было не заметить. Подписчики Глюкозы по-разному отреагировали в комментариях на перемену имиджа певицы, кто-то хвалил её, а кто-то, наоборот, не воспринял обновления. Не только подписчики, но и коллеги по сцене обратили внимание на новый облик и новые песни исполнительницы.

Лолита
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Лолита

Положительно отреагировала на перемены образа Глюкозы Лолита Милявская. Об этом пишет mk.ru.

"Как она здорово нашла новый образ в новой песне, и, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе", — рассказала Лолита.

Саму Лолиту окрестили "королевой эпатажа", с чем она совершенно не согласна. Лолита уточнила, что занимается по системе Станиславского, что предполагает актёрскую свободу. Она добавила, что можно кого угодно назвать эпатажными.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Недвижимость
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома Аудио 
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца
Шоу-бизнес
Дочь Филиппа Киркорова назвала лучшую песню своего отца Аудио 
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Наука и техника
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии Аудио 
Популярное
Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино

Режиссёр раскрыл список из семи безупречных картин, но выделил одну как абсолютный шедевр. Почему "Техасская резня бензопилой" стала для него эталоном кинематографа?

Квентин Тарантино назвал единственный идеальный фильм в истории кино
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Слишком длинная для этого мира: змея, которая может проглотить взрослого человека
Когда закончится жизнь на Земле? Суперкомпьютер дал точный ответ
Оно пахнет свежестью, а для мышей — это ад: простой способ выгнать грызунов из дома
Неофициальные пункты требований РФ: о каких новых условиях истерично кричит Запад Дмитрий Плотников Зачем Зеленский вчера сорвался в Албанию, когда в Стамбуле решалась его судьба Любовь Степушова
10 махов до Европы: Москва проверяет ракету, которую никто не может остановить
Собаки не ловят, кошки не лезут, люди не рискуют: что не так с городскими утками
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Германия запускает инновацию с бетонными шарами: как они помогут решить проблемы хранения энергии
Последние материалы
Замок-гигант открывает ворота без билета — и предлагает виды, от которых захватывает дух
Чисто — не значит идеально: как убрать пыль так, чтобы она не вернулась завтра
Чеснок с кулак: эти майские подкормки дают волшебный результат
Без родословной, но с интеллектом: за что беспородных кошек уважают больше породистых
Никогда не бросайте это в компостную кучу — иначе ждите мышей и смрад
Прощай, целлюлит! Рецепт кофейного скраба, который превращает кожу в бархат
Польза телефонных разговоров для здоровья: введите эту практику в ежедневную рутину
Свет превращает металл в золото: необычный эффект нового материала
Забытые герои: самые недооценённые двигатели СССР
Секреты Кати Лель: контакт с пришельцами открыл в певице невероятные способности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.