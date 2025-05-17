Она как ракета: Лолита восторженно высказалась о новом образе Глюкозы и похвалила её за перемены

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Глюкоза недавно появилась в новом образе. Этого нельзя было не заметить. Подписчики Глюкозы по-разному отреагировали в комментариях на перемену имиджа певицы, кто-то хвалил её, а кто-то, наоборот, не воспринял обновления. Не только подписчики, но и коллеги по сцене обратили внимание на новый облик и новые песни исполнительницы.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лолита

Положительно отреагировала на перемены образа Глюкозы Лолита Милявская. Об этом пишет mk.ru.

"Как она здорово нашла новый образ в новой песне, и, наверное, рано или поздно должен был случиться какой-то конфликт с продюсером, чтобы была поставлена точка и она, как ракета, набрала воздух в лёгкие, отбросила ступени и пошла дальше. Она мне очень нравится в таком новом образе", — рассказала Лолита.

Саму Лолиту окрестили "королевой эпатажа", с чем она совершенно не согласна. Лолита уточнила, что занимается по системе Станиславского, что предполагает актёрскую свободу. Она добавила, что можно кого угодно назвать эпатажными.

Уточнения

Глюкоза а также Glukoza и ранее Глюк'oZa (настоящее имя — Ната́лья Ильи́нична Чистяко́ва-Ио́нова; род. 7 июня 1986, Москва) — российская поп-певица, актриса кино и озвучивания, телеведущая.



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