Евровидение-2025: почему Бурановские бабушки не повторят успех 2012 года?

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Показ выступления "Бурановских бабушек" 2012 года на Евровидении-2025 спровоцировал волну обсуждений о возможном возвращении России на конкурс.

Фото: commons.wikipedia.org by Лариса Горбунова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бурановские бабушки

Однако художественный руководитель коллектива Ольга Туктарева в комментарии для издания "Абзац" опровергла такие планы.

"Мы неформатный проект, а сегодняшний мир слишком разделён. Участвовать повторно не станем — человеческие отношения важнее сцены", — пояснила она.

Напомним, в 2012 году группа с хитом "Party for Everybody" на английском и удмуртском заняла 2-е место, но теперь, по словам Туктаревой, атмосфера изменилась: "В Баку мы чувствовали поддержку, а сейчас всё иначе. Жаль, что политика влияет на искусство".

Россия перестала участвовать в Евровидении после начала СВО, а Первый канал и ВГТРК вышли из Европейского вещательного союза. Организаторы, включив архивный номер, возможно, намекали на диалог, но конкурс отошёл от традиционных ценностей, следовательно, Россия ничего не потеряла, отказавшись от него.

Уточнения

«Бура́новские ба́бушки» (удм. Брангуртысь песянайёс) — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке.





Песенный конкурс «Еврови́дение» (англ. Eurovision Song Contest; фр. Concours Eurovision de la chanson) — конкурс эстрадной песни среди стран — членов Европейского вещательного союза (ЕВС — англ. European Broadcasting Union).



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