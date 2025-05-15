Белла Хадид честно рассказала о борьбе с болезнью Лайма: иногда душ — это подвиг

1:30 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Белла Хадид призналась, что уже более десяти лет живёт с болезнью Лайма, превращающей её будни в борьбу.

Фото: commons.wikipedia.org by Georges Biard, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Белла Хадид

Супермодель, у которой заболевание диагностировали в 2012 году вместе с матерью и братом, описала симптомы: мигрени, "туман" в голове, боль в суставах, светобоязнь и онемение тела.

"Хроническая боль изматывает. Бывают дни, когда принять душ или приготовить завтрак — уже достижение", — поделилась 28-летняя Хадид в интервью Vogue.

Модель, страдающая также от депрессии, тревожности и эндометриоза, назвала Лайм-боррелиоз "невидимой болезнью": "Люди не понимают, через что ты проходишь. Иногда я виню себя за чрезмерную чувствительность". В 2020 году Белла опубликовала в блоге схему симптомов, отметив, что ежедневно испытывает не менее 10 из них.

Хадид рассказала, что в день интервью до 11 утра не могла встать с кровати из-за обострения.

"Это как жить в постоянном цикле боли и попыток её пережить", — добавила она.

Болезнь Лайма, переносимая клещами, лечится антибиотиками, но у некоторых пациентов симптомы сохраняются годами.

Как и Джастин Бибер, Шания Твейн и другие звёзды, Белла надеется на ремиссию, но признаёт: иммунитет к болезни не вырабатывается, а рецидивы возможны.

Уточнения

Изабе́лла Хаир Хади́д (англ. Isabella Khair Hadid; род. 9 октября 1996[…], Вашингтон) — американская супермодель палестино-голландского происхождения.



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