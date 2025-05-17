Секреты Кати Лель: контакт с пришельцами открыл в певице невероятные способности

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Известная исполнительница Катя Лель раньше рассказывала, что имела контакт с инопланетянами. Этот контакт не прошёл даром. Благодаря общению с пришельцами Катя Лель приобрела дар целительства. Об этом певица рассказала в интервью сайту "Страсти".

Фото: flickr.com by Zengame, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Луна

Катя Лель способна исцелять различные болезни. Она не отказывает обратившимся к ней людям, помогает и знакомым, и незнакомым. Целительство отнимает силы, но Катя Лель считает, что не должна отказывать в помощи людям, а силы восстановятся.

"Даже если это у меня забирает много времени и сил, моя совесть у меня спрашивает: "Ты боишься этого или сомневаешься в себе? Ты не хочешь помочь человеку, чья жизнь в твоих руках?" — высказалась Лель.

Кроме других людей, Катя Лель может исцелять и себя саму. Она очень благодарна высшим силам за то, что получила возможность помогать людям.

Уточнения

Екатери́на Никола́евна Лель (фамилия при рождении — Чупри́нина), более известная как Ка́тя Ле́ль (род. 20 сентября 1974, Нальчик) — российская певица и автор песен, исполнительница популярных песен «Мой мармеладный (Я не права)», «Муси-пуси», «Огни», «Я по тебе скучаю», «Горошины», «Долетай», «Две капельки» и других.



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