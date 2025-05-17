Непредвиденная травма на юбилее Бабкиной: как певица преодолела боль ради искусства

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Надежда Бабкина недавно отметила 75-летний юбилей. По поводу этого события певица устроила грандиозный концерт, на который съехались многочисленные звёзды шоу-бизнеса. Концерт проходил в виде капустника с весельем и шутками. Между номерами певицу поздравляли гости и исполнители. Что произошло во время концерта, знаменитость поделилась с изданием "7 Дней".

Фото: council.gov.ru by Press Service, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Надежда Бабкина

Оказалось, что певица получила травму перед выходом на сцену. Она должна была спеть дуэтом с Александром Буйновым, но произошло непредвиденное.

"У стула подломилась ножка. Я рухнула, разрезала руку, кровища… И даже не перевязав рану, накинула жакет и бросилась на сцену, но как бросилась, так и остановилась — выяснилось, что я ещё и ногу повредила", — поделилась певица.

Во время антракта руку Надежде Бабкиной перевязали. Несмотря на боль, певица продолжала выступление и, не подавая виду, как ей было тяжело, она продолжала шутить и улыбаться.

В настоящее время рука уже не болит, а вот с ногой всё ещё проблема, но отказываться от выступлений артистка не собирается. Просто она скорректировала свои выступления и отказалась от резких движений и прыжков.

На юбилейном концерте случился и другой инцидент. Николай Басков опоздал к началу торжества, и из-за него представление было задержано на полтора часа.

Уточнения

Наде́жда Гео́ргиевна Ба́бкина (род. 19 марта 1950, Ахтубинск, Астраханская область) — советская и российская народная и эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая, исследователь народной песни, педагог, политический и общественный деятель.



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