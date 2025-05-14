Отар Кушанашвили вспомнил о пощёчине от Абдулова: пролетел через весь зал!

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Отар Кушанашвили в шоу Юлии Агафаровой на YouTube вспомнил унизительный эпизод из прошлого, когда актёр Александр Абдулов дал ему пощёчину.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Отар Кушанашвили

Инцидент произошёл в 90-х в казино: телеведущий, находясь в состоянии опьянения, позволил себе хамство в адрес звезды.

"Я тогда страдал звёздной болезнью, пил и считал, что мне всё дозволено. Нагрубил Александру, не подумав о последствиях", — признался Кушанашвили.

Абдулов, известный своей прямотой, не стал терпеть выходку. Услышав грубые слова в свой адрес, актёр переспросил: "Ты это мне?" — и после очередной оскорбительной реплики Кушанашвили на грузинском ударил его.

"Я пролетел через весь вестибюль. Он был физически силён, а главное — морально прав", — добавил телеведущий.

Позже Кушанашвили извинился перед Абдуловым, но до сих пор считает тот случай уроком. Он уверен, что Александр стал первым, кто показал, что слава — не повод терять человечность.

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Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист, телеведущий и ютубер.





Алекса́ндр Гаврии́лович Абду́лов (29 мая 1953, Тобольск, Тюменская область, СССР — 3 января 2008, Москва, Россия) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, певец, кинорежиссёр, сценарист и телеведущий; народный артист РСФСР (1991).



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