Продюсер Бурановских бабушек раскрыла секрет их успеха на Евровидении

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Продюсер музыкального коллектива "Бурановские бабушки" Ксения Рубцова прокомментировала неожиданное появление участниц группы на экране во время проведения "Евровидения-2025".

Фото: commons.wikipedia.org by Лариса Горбунова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Бурановские бабушки

Выступление легендарной фолк-группы "Бурановские бабушки" неожиданно вернулось в рамках полуфинала "Евровидения-2025". Организаторы конкурса включили фрагмент их номера 2012 года, отметив рекордный суммарный возраст участниц — 403 года.

"Европа устала от искусственных образов. Наши бабушки — не "переделанные дедушки", а настоящие хранительницы традиций, семьи и домашнего очага. Их тепло трогает сердца, даже если политика пытается это затмить", — подчеркнула Рубцова в комментарии для РИА Новостей.

Продюсер отметила, что уникальность группы — в аутентичности: "Они не играют роли — они живут этими ценностями".

Однако упоминание России вызвало волну критики в соцсетях. Пользователи из Украины возмутились не только показом российского коллектива, но и участием в конкурсе артистов из Ирландии, Армении и Эстонии, сотрудничающих с российским шоу-бизнесом.

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Уточнения

«Бура́новские ба́бушки» (удм. Брангуртысь песянайёс) — российская музыкальная фольклорная группа из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получившая известность благодаря исполнению хитов известных российских и зарубежных исполнителей на родном удмуртском языке.





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