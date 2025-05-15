Стыдно: Погребняк заступилась за Клаву Коку после нападок Лозы и Соседова

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк пристыдила Юрия Лозу и Сергея Соседова, которые разом ополчились на 28-летнюю Клаву Коку.

Фото: ВК-аккаунт Клавы Коки is licensed under public doman Певица Клава Кока

Мария Погребняк обратила внимание на то, что маститые мужчины стали яростно друг за другом критиковать исполнительницу хита "Покинула чат" Клаву Коку.

"За пару дней Клаве Коке досталось от Сергея Соседова и Юрия Лозы", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Музыкальный критик Сергей Соседов высмеял сценический псевдоним Клавы Коки, а Юрий Лоза выразил уверенность в том, что молодая певица не умеет петь.

Мария Погребняк считает, что Лоза и Соседов ведут себя некорректно.

"Столь резкие, да ещё публичные высказывания в адрес женщины недопустимы. В обществе стёрлись рамки приличия. Стыдно, пошло!" — выразила своё негодование блогер.

Ранее певец Юрий Лоза объяснил, почему ему не нравятся песни молодой певицы Клавы Коки.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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