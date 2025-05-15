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Младший сын певицы Жасмин сообщил о своём желании жениться

0:56
Шоу-бизнес

Певица Жасмин рассказала, почему её девятилетний сын Мирон принял решение о женитьбе.

Певица Жасмин с сыном
Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman
Певица Жасмин с сыном

Певица Жасмин рассказала, что после того, как её старший сын Михаил связал себя узами брака, младший сын Мирон, которому недавно исполнилось 9 лет, тоже задумался о женитьбе.

"Всё своё детство уверял меня, что никогда не женится и будет жить с мамой, а на днях заявил, что жена у него всё же будет", — написала звезда в социальных сетях под фото с наследником.

Аргумент в пользу женитьбы мальчик привёл очень весомый.

"Не может же он оставить свой бизнес рандомному человеку, ему нужен сын!" — объяснила артистка. 

Ранее певица Жасмин рассказала, что у сына Мирона проявилась предпринимательская жилка. Мальчик продал свои старые игрушки на Авито, но не захотел делиться выручкой с семьёй.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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