Младший сын певицы Жасмин сообщил о своём желании жениться

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Певица Жасмин рассказала, почему её девятилетний сын Мирон принял решение о женитьбе.

Фото: Инстаграм певицы Жасмин is licensed under public doman Певица Жасмин с сыном

Певица Жасмин рассказала, что после того, как её старший сын Михаил связал себя узами брака, младший сын Мирон, которому недавно исполнилось 9 лет, тоже задумался о женитьбе.

"Всё своё детство уверял меня, что никогда не женится и будет жить с мамой, а на днях заявил, что жена у него всё же будет", — написала звезда в социальных сетях под фото с наследником.

Аргумент в пользу женитьбы мальчик привёл очень весомый.

"Не может же он оставить свой бизнес рандомному человеку, ему нужен сын!" — объяснила артистка.

Ранее певица Жасмин рассказала, что у сына Мирона проявилась предпринимательская жилка. Мальчик продал свои старые игрушки на Авито, но не захотел делиться выручкой с семьёй.

Уточнения

Жасми́н (настоящее имя Са́ра Льво́вна Шор, урождённая Манахи́мова, в первом браке Семендуева; род. 12 октября 1977, Дербент, Дагестанская АССР) — российская певица, актриса, телеведущая.



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