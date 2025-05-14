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Ждали эпопею — получили тизер: фанаты в недоумении от аниме Начало после конца

1:37
Шоу-бизнес

"Начало после конца" — аниме-дебют, ставший одним из самых противоречивых новых релизов весны. Оригинальный веб-комикс пользуется огромной популярностью у фанатов.

Девушка на крыше
Фото: wikimedia.org by Kentasaku135 is licensed under Commons, the free media repository
Девушка на крыше

Стартовавшая весной 2025 года аниме-экранизация веб-комикса The Beginning After the End ("Начало после конца") вызвала большой резонанс среди зрителей, но, согласно последним данным, первый сезон скоро завершится.

Было обнаружено объявление, опубликованное японскими каналами вещания, которое подтвердило, что первый сезон сериала завершится двенадцатым эпизодом. Таким образом, сериал не станет одним из тех проектов, которые выпускаются сразу двумя сезонами подряд, охватывая 26 эпизодов. Скорее всего, между первым и вторым сезоном последует длительный перерыв, прежде чем проект вернется вновь.

Пока официального подтверждения продолжения не было сделано, однако маловероятно, что этот финал действительно положит конец проекту. Обычно подобные проекты изначально задумываются как многосезонные сериалы, и негативные отзывы аудитории редко останавливали производство.

Лишь серьёзные проблемы с производством или бюджетные ограничения могли привести к остановке проекта. Вполне возможно, что между сезонами произойдут значительные изменения, но мы сможем убедиться в этом сами, когда увидим завершение текущего сезона в рамках весеннего расписания аниме 2025 года.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных, в основном, для просмотра детьми, бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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