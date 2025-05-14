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Разоблачение Тарасова: экс-футболист ответил на обвинения в безделье

0:55
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Экс-футболист и многодетный отец Дмитрий Тарасов в личном блоге ответил на претензии о том, что он "бездельничает".

Дмитрий Тарасов
Фото: commons.wikipedia.org by Елена Рыбакова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Дмитрий Тарасов

Бывший муж Ольги Бузовой в довольно резкой форме напомнил поклонникам, что им следует, в первую очередь, заниматься своими делами. Однако он решил приоткрыть завесу тайны и рассказал, чем на самом деле занимается.

Оказалось, Тарасов давно развивает бизнес: он — партнёр российской компании, а также работает в других направлениях.

"Просто не афиширую это", — пояснил он, не вдаваясь в детали.

Поклонники предположили, что и Дмитрий Тарасов, и его супруга, модель Анастасия Костенко сознательно ушли из публичного поля, по всей видимости, устав от постоянного хейта.

Ранее Леонид Агутин рассказал об утреннем ритуале, которому остаётся верен последние 20 лет.

Уточнения

Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (род. 18 марта 1987, Москва) — российский футболист, полузащитник. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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